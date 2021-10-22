Компания "Золотые луга" делится рецептами согревающих напитков на молочной основе

Фото: пресс-служба АО "Золотые луга"

Осенняя погода бывает непредсказуема: от "золотого" сезона и бабьего лета до заснеженных улиц – буквально один шаг. В это время года важно не только одеваться по погоде, следить за своим самочувствием и сохранять ноги сухими, но и баловать себя с пользой для иммунитета. Компания "Золотые луга" предлагает подборку вкусных согревающих напитков на основе молочной продукции, которые несомненно подарят тепло и уют этой осенью.

Горячее молоко – одно из самых распространенных средств при первых признаках простуды, а горячее молоко с приправами — это и полезно, и вкусно. Чашка горячего молока на ночь поможет легче уснуть и обеспечит спокойный сон. Чтобы приготовить чашку вкусного горячего молока, возьмите немножко меда, щепотку корицы, кориандра и молотого мускатного ореха — доведите молоко до кипения, и наслаждайтесь!

Еще один популярный напиток в холодное время года – какао на молоке. В какао содержатся полезные вещества, такие как калий, магний, кальций, фосфор, антиоксиданты, а также витамины. Этот продукт улучшает кровообращение, снижает кровяное давление и положительно влияет на работу сердца. Благодаря содержанию минеральной серы, какао полезно для волос, ногтей, а также для печени и поджелудочной железы.

Можно употреблять классический напиток или поэкспериментировать со вкусами: попробовать какао на молоке с ванилью, с кленовым сиропом или по-мексикански. Для приготовления понадобится порошок какао без добавок, молоко "Золотые луга", сахар можно при желании заменять медом, нектаром агавы. По волшебному рецепту индейцев-майя также понадобятся 1/2 чайной ложки ванили, щепотка соли, щепотка корицы и щепотка молотого красного кайенского перца.

Чай масала известен во всем мире как согревающий пряный напиток, в котором нежная текстура молока гармонично сочетается с ароматом специй и пользой черного чая. Для приготовления нужны ингредиенты: вода – 1/2 ст, имбирь сухой – 1/2 ч. л., кардамон – 4 шт., корица – 1 палочка, молоко "Золотые луга" 3,2% или 2,5% – 1 ст., перец чёрный горошком – 5 шт., сахар – 2 ч. л., чай чёрный – 2 ст. л. Специи: кардамон, корицу, перец и имбирь – измельчите в ступке в максимально однородную массу. Смесь специй и чай залейте водой, доведите до кипения и варите 1 минуту, иногда помешивая. Затем добавьте молоко, доведите опять до кипения, всыпьте сахар по вкусу и кипятите ещё 1 минуту. Подавайте чай горячим, разливая по чашкам через ситечко.

Популярный сезонный напиток из мировой серии кофеен – тыквенный латте. Подготовьте 400 г очищенной тыквы, 240 мл воды, 200 г сахарного песка, 1 ½ столовой ложки молотой корицы, 1 столовую ложку молотой гвоздики, 1 ½ чайной ложки молотого мускатного ореха, 1 ½ чайной ложки молотого имбиря, 2 звёздочки аниса, 500 мл кофе и 120 мл молока "Золотые луга". Разогрейте духовку до 200 градусов и поместите в неё противень с нарезанной тыквой на 40 минут. По истечении времени пюрируйте тыквенные кусочки блендером. Соедините тыквенное пюре с остальными ингредиентами, необходимыми для приготовления сиропа, и поставьте смесь на небольшой огонь на 12–15 минут. Регулярно помешивайте. Соедините сироп с заваренным кофе и молоком.

Анисмелк – напиток из Нидерландов из подслащенного молока с замоченными в нём зёрнами аниса, придающими слегка пряный вкус. Это анисовое молоко не только согревает, но и помогает при бессоннице. Измельчите в ступке 1 ч. л. семен аниса и коробочку кардамона. В сотейнике с толстым дном на среднем огне нагрейте 200 мл. молока "Золотые луга" со специями и 4 чайными ложками меда. Взбивая венчиком, доведите молоко до кипения. Дайте немного настояться, процедите через сито в чашки или специальные бокалы для горячих напитков.

Отметим, для коктейлей и напитков можно смело использовать как молоко "Золотые луга" пастеризованное, так и ультрапастеризованное. Продукт полностью натуральный, не имеет никаких добавок и искусственных добавок. Изготавливается из натурального отборного сырья высокого качества и проходит тщательный контроль на всех этапах производства от приёма молока-сырья до транспортировки в торговые точки.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.

В 2021 году компания "Золотые луга" расширила ассортимент кисломолочной продукции, выпустив десертную коллекцию питьевых йогуртов. Напитки обладают уникальными вкусами, которые производитель выбрал на основе мнения потребителей.

В 2022 году филиал АО "Золотые луга" – молочный комбинат "Ситниковский" – отметит 90-летний юбилей. Завод является одним из первых молочных предприятий Тюменской области.