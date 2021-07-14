Топ-5 рецептов молочных коктейлей от компании "Золотые луга"

Синоптики обещают, что тепло вернется в Тюмень уже во второй половине этой недели. А в летнюю погоду хочется побаловать себя вкусными и холодными напитками. Компания "Золотые луга" подготовила топ-5 рецептов молочных коктейлей, которые будут еще и на пользу здоровью.
Лето – сезон ягод и фруктов. В сочетании с молоком из них получается отличный десерт. Компания "Золотые луга" подготовила подборку рецептов молочных коктейлей, в которых даже сладкоежки найдут себе лакомство по душе. Производитель не использует вредных добавок, искусственно продлевающих срок годности, а вся продукция изготавливается только из натурального молока. Поэтому лакомство получится не только вкусным, но и полезным.
Классический молочный коктейль с мороженым
Самый простой, но от этого не менее вкусный вариант молочного лакомства. Для приготовления вам понадобятся ингредиенты, которые всегда найдутся под рукой:
Молоко "Золотые луга" – 250 мл;
Мороженое – 250 г;
По желанию 1–2 чайные ложки варенья, мёда или сиропа.
Приготовление: с помощью блендера превратите мороженое и молоко в однородную массу. Перелейте в высокий стакан. По желанию получившийся коктейль можно украсить взбитыми сливками, сиропом, печеньем, фруктами или ягодами.
Молочный коктейль с клубникой и мятой
Дачный сезон в самом разгаре. Отличной идеей будет приготовить коктейль с использованием сезонных ягод и пряностей. Сладость клубники и особый вкус мяты – идеальное сочетание в летний день. Ингредиенты, которые вам понадобятся:
Молоко "Золотые луга" – 500 мл;
Мороженое – 250 г;
Клубника – 250 г;
Мёд – 1 ст.л.;
Мята – несколько веточек.
Приготовление: ягоды, мед и мяту кладем в чашу блендера, добавляем молоко и взбиваем при высокой мощности от трех до пяти минут. Затем добавляем пломбир и взбиваем ещё три минуты до образования густой пенки. Сбоку бокал можно украсить клубникой.
Молочно-кофейный коктейль
Такой вариант приготовления напитка подойдет для любителей кофе, а нежный молочный вкус добавит новые ноты в привычный напиток. Кстати, в коктейль можно добавить лёд – получится отличная альтернатива ice-latte в жаркое летнее утро. Ингредиенты для молочно-кофейного напитка:
Молоко "Золотые луга" – 1 л;
Крепко заваренный кофе – 450 мл;
Мороженое – 200 г;
Шоколадная крошка – по желанию;
Приготовление: завариваем кофе и оставляем настояться, затем переливаем напиток и молоко в чашу блендера, взбиваем от двух до трех минут. После добавляем пломбир и ещё раз все тщательно перемешиваем. Сверху украшаем шоколадной крошкой.
Шоколадный молочный коктейль
Отличный вариант для сладкоежек. Для этого коктейля отлично подойдет любой шоколад, можно поэкспериментировать и приготовить напиток с разными видами сладости.
Ингредиенты для приготовления лакомства:
Молоко "Золотые луга" – 200 мл;
Молочный шоколад –150 г;
Мороженое – 70 г;
Ванильный сахар – 1/2 ч.л.
Приготовление: в небольшом сотейнике разогреваем молоко и добавляем в него кусочки шоколада. Размешиваем до полного растворения, затем остужаем и убираем в холодильник на 15-20 минут. После добавляем мороженое, сахар и молоко, взбиваем в течение 3-5 минут и украшаем.
Густой молочный коктейль с малиной
Еще один сезонный вариант – молочный коктейль с малиной. Если в напиток добавить меньше молока и больше ягод, то получится вкусный и полезный густой десерт. По консистенции он будет напоминать домашний йогурт.
Ингредиенты:
Молоко "Золотые луга" – 300 мл;
Малина – 600 г;
Мороженое – 250 г;
Ванильный сахар – 1/2 ч.л.
Приготовление: взбиваем ягоды до однородной массы, при желании кладем в получившуюся массу сахар. Добавляем пломбир и перемешиваем однородной массы, затем вливаем молоко и взбиваем до готовности еще около 3 минут.
Все эти рецепты легко трансформируются в зависимости от ваших вкусовых предпочтений. Кстати, в некоторых рецептах молоко можно заменить йогуртом, ряженкой или кефиром – это поможет добиться совершенно нового вкуса.
Отметим, заказать продукты можно с доставкой на дом. Молочную продукцию "Золотые луга" можно выбрать через интернет-магазин птицефабрики "Пышминская". Необходимые ингредиенты для молочных коктейлей также привезут через сервис экспресс-доставки "Самокат", где в том числе представлен ассортимент местных производителей, включая торговые марки "Золотые луга" и "Живи здорОво!".
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