Топ-5 рецептов молочных коктейлей от компании "Золотые луга"

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Синоптики обещают, что тепло вернется в Тюмень уже во второй половине этой недели. А в летнюю погоду хочется побаловать себя вкусными и холодными напитками. Компания "Золотые луга" подготовила топ-5 рецептов молочных коктейлей, которые будут еще и на пользу здоровью.

Лето – сезон ягод и фруктов. В сочетании с молоком из них получается отличный десерт. Компания "Золотые луга" подготовила подборку рецептов молочных коктейлей, в которых даже сладкоежки найдут себе лакомство по душе. Производитель не использует вредных добавок, искусственно продлевающих срок годности, а вся продукция изготавливается только из натурального молока. Поэтому лакомство получится не только вкусным, но и полезным.

Классический молочный коктейль с мороженым

Самый простой, но от этого не менее вкусный вариант молочного лакомства. Для приготовления вам понадобятся ингредиенты, которые всегда найдутся под рукой:

Молоко "Золотые луга" – 250 мл;

Мороженое – 250 г;

По желанию 1–2 чайные ложки варенья, мёда или сиропа.

Приготовление: с помощью блендера превратите мороженое и молоко в однородную массу. Перелейте в высокий стакан. По желанию получившийся коктейль можно украсить взбитыми сливками, сиропом, печеньем, фруктами или ягодами.

Молочный коктейль с клубникой и мятой

Дачный сезон в самом разгаре. Отличной идеей будет приготовить коктейль с использованием сезонных ягод и пряностей. Сладость клубники и особый вкус мяты – идеальное сочетание в летний день. Ингредиенты, которые вам понадобятся:

Молоко "Золотые луга" – 500 мл;

Мороженое – 250 г;

Клубника – 250 г;

Мёд – 1 ст.л.;

Мята – несколько веточек.

Приготовление: ягоды, мед и мяту кладем в чашу блендера, добавляем молоко и взбиваем при высокой мощности от трех до пяти минут. Затем добавляем пломбир и взбиваем ещё три минуты до образования густой пенки. Сбоку бокал можно украсить клубникой.

Молочно-кофейный коктейль

Такой вариант приготовления напитка подойдет для любителей кофе, а нежный молочный вкус добавит новые ноты в привычный напиток. Кстати, в коктейль можно добавить лёд – получится отличная альтернатива ice-latte в жаркое летнее утро. Ингредиенты для молочно-кофейного напитка:

Молоко "Золотые луга" – 1 л;

Крепко заваренный кофе – 450 мл;

Мороженое – 200 г;

Шоколадная крошка – по желанию;

Приготовление: завариваем кофе и оставляем настояться, затем переливаем напиток и молоко в чашу блендера, взбиваем от двух до трех минут. После добавляем пломбир и ещё раз все тщательно перемешиваем. Сверху украшаем шоколадной крошкой.

Шоколадный молочный коктейль

Отличный вариант для сладкоежек. Для этого коктейля отлично подойдет любой шоколад, можно поэкспериментировать и приготовить напиток с разными видами сладости.

Ингредиенты для приготовления лакомства:

Молоко "Золотые луга" – 200 мл;

Молочный шоколад –150 г;

Мороженое – 70 г;

Ванильный сахар – 1/2 ч.л.

Приготовление: в небольшом сотейнике разогреваем молоко и добавляем в него кусочки шоколада. Размешиваем до полного растворения, затем остужаем и убираем в холодильник на 15-20 минут. После добавляем мороженое, сахар и молоко, взбиваем в течение 3-5 минут и украшаем.

Густой молочный коктейль с малиной

Еще один сезонный вариант – молочный коктейль с малиной. Если в напиток добавить меньше молока и больше ягод, то получится вкусный и полезный густой десерт. По консистенции он будет напоминать домашний йогурт.

Ингредиенты:

Молоко "Золотые луга" – 300 мл;

Малина – 600 г;

Мороженое – 250 г;

Ванильный сахар – 1/2 ч.л.

Приготовление: взбиваем ягоды до однородной массы, при желании кладем в получившуюся массу сахар. Добавляем пломбир и перемешиваем однородной массы, затем вливаем молоко и взбиваем до готовности еще около 3 минут.

Все эти рецепты легко трансформируются в зависимости от ваших вкусовых предпочтений. Кстати, в некоторых рецептах молоко можно заменить йогуртом, ряженкой или кефиром – это поможет добиться совершенно нового вкуса.

Отметим, заказать продукты можно с доставкой на дом. Молочную продукцию "Золотые луга" можно выбрать через интернет-магазин птицефабрики "Пышминская". Необходимые ингредиенты для молочных коктейлей также привезут через сервис экспресс-доставки "Самокат", где в том числе представлен ассортимент местных производителей, включая торговые марки "Золотые луга" и "Живи здорОво!".