Тюменцам не советуют пить пиво в жару

12:49 23 мая 2021
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pixabay.com

Тюменцам в рамках проекта "Трезвость – выбор сильных!" напоминают: спиртные напитки оказывают пагубно действуют на организм человека, особенно жару. Это касается, в том числе, пива. Идеальный напиток для летней поры – чистая вода без газа.

Как сообщили в департаменте по спорту и молодежной политике администрации Тюмени, бутылка пива содержит от 25 до 50 грамм алкоголя и равняется одной рюмке крепкого напитка. Даже при кратковременном употреблении пива из организма вымываются витамины и минералы, которые жизненно необходимы и требуются растущему организму. Кроме того, пиво содержит целый перечень вредных веществ, среди них: углекислый газ, кобальт, альдегиды, сивушное масло, эфиры, разрушающие сердечно-сосудистую систему, а также желудочно-кишечный тракт.

Специалисты отмечают, что пиво формирует алкогольную зависимость в четыре раза быстрее, чем остальные спиртные напитки, пишет "Тюменская область сегодня".

Теги: алкоголь , жара , напитки
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