Тюменцам не советуют пить пиво в жару

Тюменцам в рамках проекта "Трезвость – выбор сильных!" напоминают: спиртные напитки оказывают пагубно действуют на организм человека, особенно жару. Это касается, в том числе, пива. Идеальный напиток для летней поры – чистая вода без газа.

Как сообщили в департаменте по спорту и молодежной политике администрации Тюмени, бутылка пива содержит от 25 до 50 грамм алкоголя и равняется одной рюмке крепкого напитка. Даже при кратковременном употреблении пива из организма вымываются витамины и минералы, которые жизненно необходимы и требуются растущему организму. Кроме того, пиво содержит целый перечень вредных веществ, среди них: углекислый газ, кобальт, альдегиды, сивушное масло, эфиры, разрушающие сердечно-сосудистую систему, а также желудочно-кишечный тракт.

Специалисты отмечают, что пиво формирует алкогольную зависимость в четыре раза быстрее, чем остальные спиртные напитки, пишет "Тюменская область сегодня".