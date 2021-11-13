Тюменцы рассказали об опасности энергетиков в инфографике

В Тюменской области завершился региональный конкурс инфографики, посвященный Всероссийскому дню трезвости. В нем приняли участие 670 человек, 72 команды из разных районов и городов. Они разрабатывали видеоролики, презентации и инфографику об опасности употребления энергетических напитков.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, ежегодный конкурс проходил в рамках проекта "Тюменская область — территория здорового образа жизни". Организатором выступил Областной центр профилактики и реабилитации.

В номинации "Статическая инфографика" было представлено больше всего работ, лучшими стали: работа волонтерского отряда "Стиль" Новотравнинского СДК (Ишимский район), команды из Першинского Дома культуры (Заводоуковский городской округ) и объединения Российского движения школьников из Демьянской средней школы им. Гвардии Матроса А. Копотилова (Уватский р-н).

В номинации "Анимационная инфографика" первое место заняла команда Першинского Дома культуры (Заводоуковский городской округ), на втором - команда из 37-й школы г. Тюмени.

Наиболее удачные работы жюри назвало в номинации "Инфографика в презентации и видеопрезентации". Это работы дружины "Юные помощники полиции", СОШ № 4 г. Ялуторовска и волонтерского отряда "Пульс", ("ЦКД Ишимского района").

Креативные материалы в дальнейшем будут использовать в профилактической работе.