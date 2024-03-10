Тюменцы могут проголосовать за любимый город в ежегодном конкурсе "Город России"

Более 7,2 тысячи голосов получила Тюмень на Всероссийском конкурсе "Город России-2024". Сейчас областной центр на 12 месте в списке, но может подняться минимум на несколько строк вверх.

Голосование проводится в течение календарного года, до 31 декабря. Начиная с 2012 года жители выбирают самый привлекательный, узнаваемый и символичный город.

Процедура простая: зайти на официальный сайт город-россии.рф, выбрать город, собрать картинку и подтвердить выбор. Регистраций, введения телефона или почты не требуется, никакой оплаты нет. Только есть ограничение: с одного IP-адреса — один голос в сутки.

На данный момент Тюмень обогнали соседи по УрФО: Ханты-Мансийск на 9-м месте, Челябинск — на 10-м. Екатеринбург на 28 строке, Курган — на 41-й, Салехард — на 46-й.

Сейчас лидирует Владивосток, собравший около 27 тысяч голосов, - сообщает Вслух.ру.