Молодежи помогут подготовиться к грантовому конкурсу

28 марта в мультицентре "Моя территория" в 18:00 пройдет интенсив "Хочу грант Губернатора!". Лидеры молодежных сообществ вместе с экспертами решат тематические кейсы, проработают вопросы участия в конкурсе и заполнят паспорт проекта.

Присоединиться к событию могут жители Тюмени и Тюменской области от 18 до 35 лет, которые являются руководителями молодежных некоммерческих организаций и проектов.

В начале встречи участники сыграют в игру "Мировой грант" — посоревнуются на скорость генерации идей проектов.



Тюменцы разделятся на три команды и поучаствуют в кейс-батле. Лидеры в течение пяти минут решат кейсы по условиям грантового конкурса Губернатора Тюменской области. Также пройдут защиты решений перед экспертами — они дадут обратную связь и начислят баллы за правильные ответы. Команды с наибольшим количеством баллов получат расширенные письма поддержки от мультицентра: увеличенное количество часов аренды помещения и постов в группе мультицентра в социальной сети "ВКонтакте", а также консультации с командой "Моей территории".

Далее состоится сессия в формате "вопрос-ответ". Участники смогут задать экспертам вопросы по участию в конкурсе и заполнению паспорта проекта.

В финале события пройдет награждение победителей игры "Мировой грант" и команд-победителей, сообщает Мой-портал.ру.