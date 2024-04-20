Конкурс на звание "Самое безопасное сельское поселение" прошел в Тюменской области

В Тюменской области подведены итоги конкурса на звание "Самое безопасное сельское поселение". В категории с численностью населения более тысячи человек из 15 участников 13 – муниципалитеты Тюменского района. Итоговое второе место в конкурсной номинации заняло Горьковское муниципальное образование, третье – МО п. Андреевский. Конкурсная комиссия высоко оценила работу органов местного самоуправления.

В Горьковке большое внимание уделяется дорожной безопасности. В прошлом году там завершилось обустройство большой площадки ИЖС: здесь построили 4,5 км автодорог с асфальтобетонным покрытием, 8 км тротуаров и чуть более 7 км уличного освещения. В прошлом году в селе ввели три остановочных пункта и два комплекса для школьного автобуса.

В рамках благоустройства территории с привлечением средств районного бюджета преобразили сквер Молодежный": реконструировано освещение, появились качели, лавочки, урны. Участники районной акции "Посади свое юбилейное дерево" высадили здесь пять голубых елей. В пос. Андреевском большое внимание уделяют безопасности дорожного движения: нанесению линий горизонтальной дорожной разметки, установке и обновлению дорожных знаков, своевременной замене вышедших из строя светильников. Для контроля за порядком в общественных местах установлены камеры видеонаблюдения на зданиях администрации, школы, сельского клуба и спортивного комплекса.

На территории муниципального образования действует народная дружина. Ее активисты всегда участвуют в охране правопорядка и общественной безопасности, взаимодействуют с сотрудниками правоохранительных органов, патрулируют водоемы и территорию во время массовых мероприятий, контролируют сохранность гидротехнических сооружений на реке Дуван, сообщили в пресс-службе главы Тюменского района.