Среди тюменских студентов выберут лучшую команду общежития

С 23 по 24 марта пройдет проект Студенческого совета Тюменской области "Кампус 4.0: ВОбщаге". Студенты определят лучшую команду общежития в регионе.

Зарегистрироваться на участие можно в официальном сообществе Студенческого совета региона во ВКонтакте "Студсовет72 | Студцентр Тюменской области", - сообщает Мегатюмень.

Команды посоревнуются в направлениях: спорт, творчество и интеллект. Молодые люди примут участие в состязаниях по варпоинту, мультииграм, кулинарии, стритболу и караоке. Победителей определят по наибольшему количеству баллов — как в каждом направлении, так и в общем рейтинговом зачете.

— "Кампус 4.0: ВОбщаге" — масштабный проект для студентов не только Тюмени, но и Ишима, Тобольска, Ялуторовска и Заводоуковска. Понимаем, что событие ждут многие, поэтому команда Студенческого совета сделает все возможное, чтобы проект оставался таким же ярким, — поделился Иван Христофоров, председатель Студенческого совета Тюменской области.