Тюменцев просят с осторожностью отнестись к употреблению березового сока

Березовый сок - сладковатая и освежающая жидкость с лесным запахом, многие тюменцы знают этот вкус с детства и приписывают напитку чудодейственные лечебные свойства. Однако эксперты предостерегают, что этот сок может вызвать аллергию или расстройства ЖКТ. Поэтому при его употреблении следует соблюдать норму.

Как сообщили в тюменском Центре гигиены и эпидемиологии, березовый сок действительно содержит многие витамины, минеральные вещества, а также органические кислоты, однако количество этих веществ недостаточно для восполнения суточной нормы. При этом пить его многими литрами сразу не следует, так как это может неблагоприятно повлиять на работу ЖКТ, мочевыделительной системы, спровоцировать аллергию. Так, здоровому человеку допустимо выпивать не боле 1-2 стаканов березового сока за день, пишет "Тюменская область сегодня".

Кроме того, сок должен быть свежим, его нельзя долго хранить даже в холодильнике, уже в первые сутки после добычи он начинает бродить. Получать напиток следует в экологически чистых местах, но заходя в лес, не стоит забывать о мерах предосторожности против клещей.