Тюменские стилисты рассказали о трендах 2021 года в одежде

Освежающий желтый и стойкий серый названы главными цветами 2021 года по данным исследовательского института цвета Pantone на основе социологических, политических исследований и общей геополитической обстановки. Тюменские стилисты рассказали, как использовать эти и другие цвета в одежде, чтобы быть в тренде в новом году.

Как отметила стилист Светлана Сухоногова, желтый и серый цвет символизируют надежду, силу и опору – то, в чем многие сейчас нуждаются. Популярен также будет монохром и растяжка цвета, когда оттенки одного цвета присутствуют в одном комплекте.

Для лета 2021 года специалисты рекомендуют апельсиновый, глубокий синий, размытый голубой оттенок неба. Для осенне-зимнего сезона стоит выбрать оттенки сиреневого, розового, лавандового, которые также перекочевали из прошлого сезона.

"Из фактур в этом году остается популярной кожа, стоит обратить внимание на цветную экокожу, а также латекс. Лосины из такой ткани не так практичны, но можно приобрести перчатки, поставив в своем образе достаточно яркий акцент", - советует тюменский стилист.

По словам эксперта, набирают обороты брючные костюмы с расширенной линией плеча и широкими брюками. Блузы с бантом также популярны, причем банты не обязательно завязывать, можно оставить как шлейф. В тренде укороченные кардиганы из плотной вязки либо нарочито большой оверсайз.

"В моде 0-е, потому популярны кружево, бахрома. Длина юбок варьируется от нарочито-сексуального мини до маскулинной модели с широким низом. Прослеживается тенденция "нарядный спорт-шик", это когда джоггеры, которые мы носим с худи, совмещаем с нарядными топами и бижутерией. Среди аксессуаров в моде остаются цепи, не только в виде чокеров, но и на сумках, заменяя ручки, а также на обуви. Обувь в зимний период предпочтительна высокая, пушистая снаружи, на платформе", - поделилась Светлана Сухоногова.

К антитрендам сезона осень-зима можно отнести скинни, приталенные пуховики и укороченные пальто, а также тонкие бесформенные кардиганы, пишет "Тюменская область сегодня".