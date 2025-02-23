Тюменские дизайнеры и модельеры представляют новые коллекции

По мнению экспертов, сейчас в успешны те дизайнеры, кто работает с полным размерным рядом и выходит на онлайн площадки.

- Большую часть концепт-сторе "Смыслы" по-прежнему составляют тюменские дизайнеры, - говорит генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова. - Сейчас у нас представлено 80 брендов, более половины из них традиционно местные. В то же время мы видим, что Тюмень вызывает все больший интерес у модельеров из других и весьма отдаленных от нас городов, например, Владивостока и Хабаровска, сейчас ведем переговоры с Якутском. Можно отметить, что со времени открытия нашего модного пространства число брендов немного сократилось, но наполнение только увеличилось. Произошло это по нескольким причинам. Во-первых, после введения обязательной маркировки "Честный знак" не все осилили новшество. Во-вторых, места ушедших заняли те, кто начал работать с полным размерным рядом. На сегодня своей первоочередной задачей для продвижения местных брендов видим создание онлайн площадки, интернет-магазина, который должен существенно увеличить нашу аудиторию.

Еще одна точка притяжения модного пространства - лекторий, где проводятся клиентские дни от дизайнеров и модельеров.

- При активном участии Тюменской торгово-промышленной палаты обсуждаем актуальные вопросы легкой промышленности, проводим мастер-классы. В том числе по последним модным трендам. Сейчас мы отмечаем отход от оверсайза, возвращение к женственности, где-то даже ближе к ретро, кружева, шитье, минимализм и сочетание различных фактур. Все это будет модным в текущем году, - говорит управляющий Concept store "Смыслы" Оксана Филиппова.

По материалам Департамента потребительского рынка администрации г. Тюмени.