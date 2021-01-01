Тюменцам с диабетом следует тщательно выбирать новогодние блюда

В новогодние праздники один стол с вкусными блюдами сменяется другим, и это настоящее испытание для диабетиков. Тюменцам с этим заболеванием следует помнить об ограничениях и разумно подходить к выбору праздничного меню.

Тюменский диетолог Елена Дороднева отметила, что при диабете есть ряд ограничений на продукты питания: это простые углеводы, сахар, продукты с белой мукой, выпечка, хлеб, сладкие фрукты, высоко крахмалистые овощи.

Если мы говорим о новогоднем столе пациента с диабетом, то рацион нужно строить в соответствии с той диетой, которая ему предписана. Во-первых, следует избегать избыточного количества пищи. Если это возможно, то ни в коем случае не употреблять жирные блюда с большим количеством жира, заправки, закуски. Нужно стараться избегать картофеля на гарнир. Но праздник есть праздник, поэтому можно приготовить не жирные, а белковые блюда – птицу, не жирное мясо, овощи, закуски без жирных заправок. Если десерты, то это фрукты в небольших количествах, фруктовые десерты типа желе. Я рекомендую панна-котту на основе молока, ее можно украсить фруктами и ягодами", - поделилась эксперт.

По словам диетолога, в праздновании Нового года следует сместить акцент с обилия еды на праздничную атмосферу стола. Даже самые простые и здоровые блюда можно красиво украсить, сделать оригинальную сервировку, поставить на стол новогодний букет, пишет "Мегатюмень".