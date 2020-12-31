Тюменский парк дружбы между Россией и Республикой Корея засверкал новогодними огнями

Фото предоставлено помощником Почетного консула Республики Корея в Тюмени

В "Парк дружбы между Россией и Республикой Корея" пришла настоящая новогодняя сказка: уже полюбившееся место прогулок тюменцев и гостей города засверкало яркими огнями.

Такой оригинальный подарок городу на Новый год сделал Почетный консул Республики Корея в Тюмени Игорь Самкаев. По инициативе дипломата был украшен колоритный парк, открытый по случаю празднования 30-й годовщины дипломатических отношений между Россией и Республикой Корея.

Парк, выполненный в корейском стиле, стал еще одной точкой притяжения на карте Тюмени, а с появлением в нем праздничной атмосферы жителям и гостям областной столицы будет еще приятнее прогуливаться в нем на новогодних каникулах.

"Дорогие друзья, поздравляю вас с наступающим Новым годом! Пусть позади останутся все трудности, а 2021 год станет годом добрых и светлых перемен! Желаю вам и вашим семьям здоровья, счастья и процветания! Успехов вам в новом году!", - поздравил тюменцев Игорь Самкаев.