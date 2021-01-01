Более 120 тысяч тюменских детей смогли отдохнуть в летних лагерях

В 2020 году тюменские дети и подростки смогли организованно отдохнуть в течение летних каникул, поучаствовать в развивающих программах и потрудиться на временных рабочих местах, несмотря на пандемию и ряд ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, в этом году в число льготников, отдых которых осуществлялся за счет бюджетных средств, попали дети граждан, признанных безработными с 1 марта 2020 года, а также дети работников моногоспиталей и организаций, работающих в условиях временной изоляции. Принятая мера позволила усилить контроль за детьми и обеспечить их занятость в то время, когда за ними не могут присматривать их родители.

В постоянном режиме летом работали учреждения дополнительного образования, культуры. Программы на свежем воздухе были рассчитаны на детей разного возраста и проводились до самого вечера. Работало 1,6 тысяч площадок, которые охватили 127 тысяч детей.

В рамках программы временного трудоустройства почти 21 тыс. подростков получили трудовой опыт.

Всего различными программами отдыха и оздоровления с участием бюджета охвачены более 47 тысяч детей. Ежегодно около 35 тысяч юных тюменцев отдыхают по бесплатным путевкам: это дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты и дети, состоящие на различных видах учета, дети из малообеспеченных семей. Еще восемь тысяч ребят отдохнули по программе софинансирования.

Около трех тысяч юных тюменцев поправили здоровье в здравницах Республики Крым и тюменских лагерях санаторного типа.