Тюменский психиатр рассказала, кому какой полезен отдых

Отдых – это не только время, проведенное в покое, но и способ восстановления сил и заботы о своем физическом и психическом состоянии. Как правильно отдыхать, чтобы получить максимальную пользу для здоровья? Рассказала врач-психиатр Областной клинической психиатрической больницы Юлия Полуянова.

Умственный отдых подойдет тем, кто часами обрабатывает входящую информацию и разговоры. Если нужно переключиться, то отлично подойдут прогулка на свежем воздухе или релаксация.

Эмоциональный отдых требуется всем, но особенно тем, кто постоянно испытывает стресс. Форматом такого отдыха может стать искренний разговор с близким человеком или психологом.

Социальный отдых предполагает отдых от общения, особенно от напряжённого и неприятного, провоцирующего стресс.

Физический отдых охватывает всё то, что помогает организму восстановиться и прийти в норму. Это не только сон, дрёма или возможность полежать, но и, например, массаж, спа-процедуры, тёплые ванны.

Сенсорный отдых нужен, когда человек перегружает свои органы чувств сенсорными стимулами - много времени проводит за компьютером, телефоном или постоянно что-то слушает и смотрит.