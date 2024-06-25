Около 1180 жителей Тюменской области отдохнули в санаториях по льготным путевкам

Отделение СФР по Тюменской области обеспечило 1178 жителей региона льготными путевками на санаторно-курортное лечение с начала 2024 года, на эти цели было направлено более 21,8 миллиона рублей, сообщили в отделении СФР по Тюменской области.

"Выехать можно в санатории, расположенные на территории Тюменской, Свердловской, Омской областей и Республики Крым. Для получения путевки жителям региона необходимо подать заявление, сделать это можно в личном кабинете на портале госуслуг, в клиентской службе ОСФР или МФЦ", – отметила управляющий Отделением СФР по Тюменской области Алефтина Чалкова.

Чтобы получить путевку на санаторно-курортное лечение, человек должен быть включен в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи. Кроме того, он должен получать набор социальных услуг в части предоставления санаторно-курортного лечения в натуральном виде. Тогда при наличии медицинских показаний он может получить путевку в санаторий. Для этого ему также потребуется справка по форме 070/у.