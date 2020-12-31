В "Медицинском городе" повышают объем хирургических вмешательств

Более 1000 операций на органах брюшной полости в год проводят врачи хирургического отделения №1 Медицинского города. Из них около 50 оперативных вмешательств на печени, связанных с онкологическими заболеваниями. Такой объем возможен благодаря высокому уровню хирургической техники, онкологическому радикализма и минимизации хирургических осложнений.

Как сообщили в пресс-службе МКМЦ "Медицинский город", тысячной "юбилейной" операцией в 2020 году стала лапароскопическая резекция печени.

"Метод малотравматичный, позволяет избежать больших разрезов и сократить период восстановления пациентов. Мы используем оборудование экспертного класса, позволяющее не только избежать больших разрезов тканей, но и выполнять во время операции ультразвуковое исследование органа и выявлять скрытые метастазы, которых не увидели на КТ или МРТ", - прокомментировал заведующий хирургическим отделением Евгений Франк.

Врачи напоминают: при малейшем подозрении у себя проявлений опасного заболевания обращайтесь к врачу-онкологу, в кабинеты раннего выявления заболеваний в своей территориальной поликлинике или к своему участковому терапевту.

