В Тюмени ГИБДД проверяет водителей такси

В преддверии новогодних праздников сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области проверяют таксистов по оперативно-справочным и розыскным учетам МВД, контролируют наличие необходимых документов, соблюдение миграционного законодательства, наличие долгов по базам судебных приставов и оплате штрафов за нарушение ПДД.