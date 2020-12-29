В Тюмени ГИБДД проверяет водителей такси

16:06 29 декабря 2020
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В преддверии новогодних праздников сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области проверяют таксистов по оперативно-справочным и розыскным учетам МВД, контролируют наличие необходимых документов, соблюдение миграционного законодательства, наличие долгов по базам судебных приставов и оплате штрафов за нарушение ПДД.

"С начала мероприятия сотрудники ГИБДД выявили более 50 нарушений ПДД водителями такси в регионе. Самое грубое — перевозка пассажиров водителем, не имеющим права управления транспортом", — сообщает о результатах проверок Госавтоинспекция Тюменской области.

Теги: ГИБДД , проверки , такси
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