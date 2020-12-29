Тюменские врачи начали пересаживать печень

Фото предоставлено пресс-службой ОКБ № 1

В конце 2020 года врачи Областной клинической больницы №1 Тюмени начали пересаживать печень.

Специалисты ОКБ №1 кропотливо готовились к первой операции по пересадке печени с 2019 года, персонал прошел необходимое дополнительное обучение, направленное на проведение высокотехнологичных операций подобного уровня.

Первую операцию проводили совместно со специалистами из Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова министерства здравоохранения Российской Федерации.

"В листе ожидания по пересадке печени в этом году находилось 13 пациентов, 3 операции были проведены. В настоящее время в листе ожидания на пересадку печени – 8 человек, в 2021 году этот список, конечно же, будет пополняться", — рассказал заведующий Центром трансплантации органов и тканей человека ОКБ №1 Сергей Семченко.

В Областной клинической больнице №1 новый профиль высокотехнологичной медицинской помощи – трансплантации органов и тканей — был внедрен в 2017 году. За прошедший период всего было проведено 85 трансплантаций почки, 3 пересадки печени.