Блефаропластика: тюменцам доступно безопасное лечение век

Фото пресс-службы Областного офтальмологического диспансера

Областной офтальмологический диспансер в Тюмени проводит блефаропластику – косметические операции на глазных веках. Процедура позволяет улучшить внешний вид век и удалить грыжи век.

Существует три основных вида блефаропластики: верхняя, нижняя и круговая. Верхняя, как правило, требуется при блефарохалязисе. Это заболевание, которое пациенты могут перепутать с птозом – низким положением верхнего века по отношению к глазному яблоку. На самом деле, часто бывает так, что причиной опущения века является лежащая на нём кожа. Точно определить причину такого положения века и назначить верное лечение может только врач. Хирургическое лечение блефарохалязиса проводится амбулаторно под местной анестезией. Операция длится около 1,5 часов.

При нижней блефаропластике происходит удаление грыж, кожа при этом убирается минимально. Утверждение, что данная операция помогает от морщин, – миф. Хирургическое лечение нижнего века проводится также амбулаторно, возможна либо местная, либо общая анестезия. Продолжительность операции составляет около 1,5 часов. Наконец, круговая блефаропластика (операция и на нижнем, и на верхнем веке) проводится под общим наркозом и длится до 3 часов.

Блефаропластика в Областном офтальмологическом диспансере проводится в формате "хирургии одного дня". Пациент остается под наблюдением в послеоперационной палате около 3 часов и затем при отсутствии осложнений может отправляться домой. На следующий день пациента приглашают на контрольный осмотр, врач даёт необходимые рекомендации. Снятие швов проводится через 1 неделю. На усмотрение врача могут быть назначены дополнительные осмотры.

Перед проведением блефаропластики необходимо сдать анализы: общий анализ крови, коагулограмму, кровь на RW, ВИЧ, гепатиты B и С, пройти ЭКГ и получить заключение терапевта. При общей анестезии необходимо предоставить отрицательный анализ на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19: минимум за 7 дней – отрицательный ПЦР-тест, за 5 дней – кровь на иммуноглобулин IgМ.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Записаться на консультативный приём к врачу-офтальмологу перед проведением блефаропластики, для исключения возможных заболеваний глаз, можно по номеру единого контакт-центра Областного офтальмологического диспансера: +7 (3452) 50-37-44 либо на официальном сайте клиники: oofd72.ru.