Тюменцам следует защитить домашних питомцев от шума в новогоднюю ночь

Многие домашние питомцы в новогодние каникулы подвергаются сильному стрессу из-за множества громких звуков при запуске салютов и петард, а также большого количества людей на улицах. Поэтому хозяевам собак следует принять дополнительные меры, чтобы защитить животное от паники и страха.

Тюменские кинологи из "Центра прогрессивной дрессировки" поделились, как помочь питомцу в это непростое время. В первую очередь, для прогулок в новогодний период, когда высока вероятность запуска салютов, лучше выбрать шлейку, а на шею животного повесить отдельный шнурок с адресником — это поможет найти собаку, если она сорвется с поводка. Не стоит в это время выгуливать собаку без поводка: даже идеально послушное животное может испугаться и убежать, если рядом разорвется петарда.

При возникновении стрессовых ситуаций нужно создать собаке "зону безопасности" дома. Для этого подойдет любое максимально тихое место, например, ванная комната или коридор. Можно заранее приучить животное там находиться.

Если при запуске фейерверков у собаки начинается паника, помочь ей может успокоительный препарат. Предварительно нужно обязательно проконсультироваться с ветеринаром, который подберет максимально эффективное и безопасное средство.

Кинологи также советуют готовить собаку заранее: отрабатывать реакцию на стимул, создавая постановочные ситуации с помощником. Например, использовать воздушные шары и лопать их, имитируя звук от запуска салюта, пишет "Мегатюмень".