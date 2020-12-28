Медики ОКБ N2 призывают родителей быть более внимательными к детям в новогодние праздники

Годовалый малыш поранился, пока молодые родители украшали ель к новогодним праздникам. Они настолько увлеклись, что не заметили, как их едва научившийся ходить сынишка дотянулся до ветки и сорвал с неё стеклянную игрушку. Она разбилась, а ребенок голой ножкой наступил на осколки, один из острых фрагментов проник глубоко под кожу. Родители обратились в приемное отделение детского стационара ОКБ №2, где медики осторожно извлекли осколок и обработали рану. Домой семью отправили, убедившись, что все фрагменты стеклянного предмета извлечены.

В преддверии новогодних праздников и в новогодние каникулы количество случаев травматизма возрастает как у взрослых, так и у детей. Опасность таится не только на улице при традиционных зимних забавах — катании с ледяных горок, на коньках, взрывании петард и фейерверков, но и в домашних условиях, особенно когда в доме есть маленькие дети. Малыши активно проявляют интерес к яркому предмету — наряженной яркими блестящими игрушками, мишурой и гирляндой новогодней ели. Помимо опасности от стеклянных украшений, массивное дерево может упасть на ребенка, гирлянда плохого качества может вызвать короткое замыкание и пожар, существует вероятность проглатывания мелких острых иголок натуральной ели, удушения от обматывания дождиком вокруг шеи, попадания в дыхательные пути конфетти. Нередко древесная пыльца, споры плесени и эфирные масла живой ели провоцируют у детей и взрослых сильную аллергическую реакцию.

Чтобы не испортить радость от праздника, врачи рекомендуют ответственно подходить к украшению дома. Искусственную ель следует промыть под проточной водой, чтобы избавиться от осевшей на ней за долгие месяцы хранения пыли. Живую ель перед установкой в квартире или доме необходимо встряхнуть и дать постоять в нежилом помещении — на балконе или в подъезде. Уберечь живую елку от быстрого высыхания и опадения иголок поможет вода – поставьте деревце в ёмкость вдали от отопительных приборов, дополнительно увлажняйте воздух в комнате. Позаботьтесь, чтобы ёлка была крепко зафиксирована в специальной подставке, чтобы риск её падения был минимальным.

Если в доме есть маленький ребенок, следует на время отказаться от стеклянных игрушек и украсить новогоднее дерево пластиковыми крупными шарами и фигурками. Также лучше временно отказаться от декора мишурой, дождиком, длинными бусами, серпантином, мелкими игрушками. Электрическую гирлянду необходимо внимательно осмотреть на предмет повреждения проводов и целостности лампочек. Категорически нельзя использовать пиротехнику внутри помещений, включая балкон.

Травматологи призывают оградить даже подросших детей от петард, фейерверков и других взрыво- и пожароопасных атрибутов праздника. Ежегодно в новогодние каникулы в приемные отделения ОКБ №2 поступают дети с ожогами, травмами конечностей, глаз, нарушениями слуха, рваными ранами — последствиями опасных зимних забав. В прошлом году от взрыва петарды в руке у 12-летнего подростка оторвало ногтевую фалангу одного пальца.

Напомним, что Новый год — семейный праздник. Пусть он запомнится не травмами и неприятностями, а веселой атмосферой, времяпровождением в кругу родных и близких, хорошим настроением и предвкушением новых, радостных событий.