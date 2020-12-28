Автоинспекторы проверяют, как тюменцы перевозят детей в своих машинах

11:41 28 декабря 2020
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В предновогодние дни и рождественские каникулы сотрудники ГИБДД в Тюменской области усилят контроль за соблюдением правил перевозки детей в автомобилях. 

Именно в эти дни увеличивается трафик детских перевозок: родители ездят с детьми на елки, ледовые городки, посещают зоны зимнего отдыха, и не всегда делают это в соответствии с нормами безопасности.

В этом году сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей более 6,5 тыс. тюменских водителей.

ГИБДД рекомендует минимизировать дальние поездки с детьми в условиях плохой погоды и пониженных температур, выбирать аккуратный стиль вождения, если в машине находится ребенок и, конечно, не садиться за руль под воздействием алкоголя и наркотиков.

Теги: автокресло , безопасность дорожного движения , ГИБДД , дети
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