Автоинспекторы проверяют, как тюменцы перевозят детей в своих машинах

В предновогодние дни и рождественские каникулы сотрудники ГИБДД в Тюменской области усилят контроль за соблюдением правил перевозки детей в автомобилях.
Именно в эти дни увеличивается трафик детских перевозок: родители ездят с детьми на елки, ледовые городки, посещают зоны зимнего отдыха, и не всегда делают это в соответствии с нормами безопасности.
В этом году сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей более 6,5 тыс. тюменских водителей.
ГИБДД рекомендует минимизировать дальние поездки с детьми в условиях плохой погоды и пониженных температур, выбирать аккуратный стиль вождения, если в машине находится ребенок и, конечно, не садиться за руль под воздействием алкоголя и наркотиков.
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