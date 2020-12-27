На уроках ИЗО в тюменских школах предлагают внедрить цветотерапию

Тюменские педагоги предлагают использовать цветотерапию на уроках ИЗО, а в аудиториях - клеть на оконные стекла цветные пленки.

В рамках уроков цветотерапии можно будет воздействовать на школьников конкретным цветом, давать задания на выражение эмоции с помощью цвета и анализировать картины художников с точки зрения цветового решения.

Как отметила автор проекта, педагог ТюмГУ Ирина Кульмитова, использование красок показывает внутреннее состояние детей: они выплескивают его на бумагу с помощью цвета. А сам процесс рисования помогает ребенку восстановить эмоциональное равновесие.

Кроме того, эксперты рекомендуют применять в аудиториях цветные пленки на стеклах. Их можно менять каждую четверть, чтобы свет, поступающий в комнату, окрашивался цветом. В первую четверть – голубым, чтобы успокоить детей и настроить на учебный год. Во вторую – желтым, этот цвет помогает предотвратить депрессию и добавит положительных эмоций, в третью – оранжевым, это усилит интерес и увлеченность. Зеленый цвет в последнюю четверть поможет сохранить настойчивость и упорство к концу учебного года, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".