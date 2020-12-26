Диетологи не советуют тюменцам заранее готовить салаты на Новый год

Многие тюменцы, готовясь ко встрече Нового года, стараются заранее приготовить множество вкусных блюд, чтобы удивить гостей и отдохнуть от готовки в праздничный день. Однако эксперты напоминают: не все продукты могут храниться долго, а готовые салаты и вовсе имеют ограниченный срок годности.

Главный внештатный диетолог департамента здравоохранения Тюменской области Елена Дороднева отметила, что сократить время на приготовление праздничных блюд помогут полуфабрикаты. На салаты можно заранее отварить картофель, морковь, яйца, но не резать их. Так овощи дольше сохранятся.

По словам врача, нарезанный, но не заправленный салат можно хранить не более 24 часов, то же касается готовых блюд из рыбы и мяса. Заранее нарезанные салаты нельзя солить, особенно если в блюде присутствует зелень. От крепкого посола она быстро жухнет, из нее вытекает сок. Салатные листья приобретают горечь, огурцы становятся вялыми и водянистыми. Поэтому солить салат лучше всего в самый последний момент – при подаче на стол.

Диетолог также не рекомендует много готовить на новогодний стол. Во-первых, это убережет от переедания, во-вторых, не придется много времени проводить на кухне, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

