Тюменские отцы призвали владельцев частных домов приобрести пожарные датчики-извещатели

Совет отцов при уполномоченном по правам ребенка в Тюменской области выступил с обращением ко всем владельцам частных домов, чтобы обратить внимание на опасность бытовых возгораний и пожаров. Особенно остро этот вопрос стоит в зимнее время года, когда в домах используют электронные обогревательные приборы и активно топят печки.

Руководитель совета Александр Чехонин отметил, что в большинстве случаев в жилье отсутствуют элементарные, но очень важные средства защиты от бедствий, связанных с огнем. А тем временем простые правила безопасности помогут избежать трагедии и защитить здоровье и жизнь детей.

"Уважаемые родители! Эти устройства стоят недорого и с большой долей вероятности когда-нибудь смогут спасти жизнь вам и вашим детям", - подчеркнул он.

Совет Отцов при УПР в Тюменской области призвал всех приобрести огнетушители и пожарные датчики-извещатели, установить их и выкладывать просветительские и мотивирующие посты в своих аккаунтах, актуализируя тематику бытовой безопасности, пишет ИА "Тюменская линия".