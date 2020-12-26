В Онохино провели новогодний праздник для детей с ОВЗ

Утренник для детей с ограниченными возможностями здоровья провели в селе Онохино Тюменского района. Мероприятие организовали на улице: ребята отвечали на загадки, водили хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой, а затем получили сладкие подарки.

В организации праздника были задействованы несколько ведомств и учреждений. Скоморохов сыграли местные волонтеры, музыкальное оборудование и костюмы предоставили сотрудники Дома культуры, соцработники помогли выбрать подарки для детей и приглашали семьи на праздник. Организаторами выступили парламентарии общественной молодежной палаты Тюменского района.

"Такие праздники безусловно нужны и важны. Это возможность пообщаться для родителей, для волонтеров – научиться взаимодействию с особыми ребятами", – отметила куратор ОМП при Думе ТМР Анастасия Левинова.

Юные жители других деревень и сел тоже получат подарки в рамках акции "Елка добра". Все подарки уже закуплены, вручать их будут Дед Мороз и Снегурочка, пишет "Вслух.ру".