Семейную гостиную откроют в детском интернате в Успенке

В рамках Года семьи в детском психоневрологическом доме-интернате в селе Успенка откроется пространство для детей с инвалидностью и их родителей.

По словам директора дома-интерната Людмилы Рожковой, с емейная гостиная - это еще одна возможность для родителей быть ближе к своим детям, получить квалифицированную помощь от специалистов, поделиться своим опытом в воспитании особого ребенка.

В гостиной воспитанники будут свободно общаться с родными в уютной обстановке. Для них будут проходить семинары, тренинги, мастер-классы, тематические площадки, досуговые мероприятия.

Проект реализуется при содействии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.