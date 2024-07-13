Семейную гостиную откроют в детском интернате в Успенке

17:17 12 июля 2024
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В рамках Года семьи в детском психоневрологическом доме-интернате в селе Успенка откроется пространство для детей с инвалидностью и их родителей.

По словам директора дома-интерната Людмилы Рожковой, с емейная гостиная - это еще одна возможность для родителей быть ближе к своим детям, получить квалифицированную помощь от специалистов, поделиться своим опытом в воспитании особого ребенка.

В гостиной воспитанники будут свободно общаться с родными в уютной обстановке. Для них будут проходить семинары, тренинги, мастер-классы, тематические площадки, досуговые мероприятия.

Проект реализуется при содействии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

 

Теги: Год семьи , дети-инвалиды
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