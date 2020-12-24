Врачи вернули зрение тюменке после травмы

Женщина обратилась к врачам Областного офтальмологического диспансера практически в полном отчаянии – уже на протяжении нескольких лет никто не мог ей помочь. В сентябре 2007 года тюменка помогала мужу менять железную дверь. В какой-то момент сверло сломалось, и кусочек металла отскочил ей в глаз. Осколок пролетел по диагонали: с нижнего угла, рассек мышцу и попал в тело глаза, сместив хрусталик. Пациентке в тот же день экстренно провели операцию по извлечению инородного тела. Однако избежать осложнений после столь серьёзной травмы не удалось: из-за резвившихся травматической катаракты и косоглазия она практически ослепла на один глаз.

Операция по замене хрусталика на искусственный, которую выполнили врачи другого региона, частично восстановила зрение - до 70%, однако полностью устранить проблемы с глазом не удалось. Женщине несколько лет доставляли дискомфорт двоение в глазах и косоглазие. Она стеснялась и избегала общения, к тому же работать становилось всё сложнее.

"Было очень сложно привыкнуть к такому положению глаза, фактически одним глазом приходилось смотреть, работать. Чтобы предотвратить развитие фиброза и ухудшение зрения, мне в соседней области дополнительно назначили лазеротерапию. Но после нескольких курсов услышала, что больше мне ничем помочь не могут. Испытала большой страх и стресс, почти смирилась с таким положением вещей, перестала ходить по врачам", — поделилась эмоциями Надежда.

Спустя 12 лет женщина решилась вновь попробовать вернуть – если не зрение, то хотя бы эстетическую форму глаза. И записалась на прием в Областной офтальмологический диспансер. Ее лечащим врачом стала офтальмолог хирургического отделения Елена Забурева. Она диагностировала у пациентки вертикальное косоглазие с посттравматическим отрывом прямой мышцы.

"Мы предложили оперативное лечение в диспансере. Во время операции удалось найти проблемную мышцу, подшить ее. Это была ювелирная работа: нужно было очень точно рассчитать градус, чтобы поставить глаз на место. Нам удалось устранить косметический дефект: глаз стоит ровно, а также удалось убрать двоение", — рассказала Елена Забурева.