Тюменцы могут установить имплант Osstem с выгодной скидкой

Фото: Семейная стоматология

В декабре как никогда хочется порадовать себя и близких приятными и полезными подарками. "Семейная стоматология" знает, как порадовать своих пациентов, поэтому предлагает скидку на установку качественного импланта!

Только до конца декабря у всех желающих есть возможность установить корейский имплант Osstem "под ключ" всего за 19 900 рублей, либо за 18 000 рублей, если при записи на процедуру назовете промокод "АфишаТюмень".

Вам проведут осмотр и консультацию, сделают рентген снимок и подберут индивидуальный набор. В услугу входят анестезия, установка импланта, наложение и снятие швов, а также хирургический осмотр поле процедуры.

Поторопитесь, предложение ограничено!

Запись по телефонам: ул. Менделеева, 16 +7 (3452) 911-533, ул. Профсоюзная, 70 +7 (3452) 46-14-53.

Лицензия N ЛО-72-01-002699 от 02.02.2018г. Департамента здравоохранения Тюменской области. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.