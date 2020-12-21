Какие налоговые изменения ждут россиян в 2021 году?

В 2021 году россиян ждут сразу несколько изменений в налоговом законодательстве. Уже внесен ряд поправок по НДС и налогу на прибыль, меняется система налогообложения для предпринимателей.

Важно знать, что декларация по НДС обновится с отчета за 4 квартал 2020 года. По налогу на прибыль — с годовой формы за 2020 год. Налоговые льготы (пониженные ставки) получат компании из сферы IT, а также резиденты новой Арктической зоны.

За 2020 год нужно отчитываться по новой форме 3-НДФЛ: теперь в ней есть заявление о зачете (возврате) налога и новое приложение для расчета авансовых платежей ИП. Кроме того, конкретизированы строки для указания кадастровой стоимости недвижимости. На самом деле, изменения незначительны. По сути, правила заполнения декларации 3-НДФЛ остались прежними.

С 2021 года больше медуслуг и типов дорогостоящего лечения включены в социальный вычет по НДФЛ. Перечень услуг, при покупке которых россиянин может получить социальный вычет, дополнили новыми позициями. В него вошли такие услуги, как медицинская эвакуация и паллиативная помощь. Виды дорогостоящего лечения объединены в пункт медицинские услуги, оказанные в рамках высокотехнологичной помощи. Среди новых, в перечне появились услуги по ортопедическому лечению населения с врожденными и приобретенными дефектами зубов, услуги, оказываемые в рамках паллиативной медицинской помощи и услуги репродуктивной технологии.

Вклады россиян в банках теперь будут облагаться НДФЛ. Ранее проценты по рублевым вкладам налогами не облагались. Теперь с процентов, полученных по вкладам и остаткам на счетах в банках, которые превысят необлагаемый процентный доход, нужно платить НДФЛ по ставке 13 процентов. Необлагаемый доход рассчитывается как произведение 1 млн. рублей и ключевой ставки Банка России, установленной на 1 января соответствующего года.

С 1 января 2021 года перестает действовать ЕНВД (единый налог на вмененный доход). В настоящий момент в качестве альтернативы законодательство предлагает следующие налоговые режимы: УСН, ЕСХН. Для самозанятых дополнительно: НПД (налог на профессиональный доход). Для ИП также ПСН (патентная система налогообложения).

Оставаться на УСН можно будет при выручке до 200 миллионов рублей и численности сотрудников до 130 человек, но при превышении ранее установленных лимитов налогоплательщик обязан применять повышенные ставки по налогу. Эти новшества найдут отражение в бланке декларации по УСН.

Для индивидуальных предпринимателей на УСН и ПСН продлено действие налоговых каникул - до 01.01.2024. Кроме того, режим ПСН станет выгоднее: предпринимателям разрешат применять вычет на страховые взносы и расширят список "патентных" видов деятельности.

Кроме того, установлены единые сроки уплаты налога и авансовых платежей. Организации обязаны заплатить налог за истекший год не позднее 1 марта следующего года. Срок перечисления авансовых платежей – не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Произойдут изменения по транспортному и земельному налогу: сдавать налоговые декларации за 2020 год и последующие налоговые периоды больше не нужно.

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