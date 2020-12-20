Студент из Индии участвует в выборах в Студсовет Тюменской области

Студент лечебного факультета ТюмГМУ Нама Праджавал, который приехал учиться в Тюмень из Индии, принимает участие в выборах в Студенческий совет Тюменской области. Он планирует помогать иностранным студентам адаптироваться в регионе.

Всего в Тюменской области учатся около пяти тысяч иностранных студентов. В прошлом созыве руководителем одного из проектов совета был студент из Сербии Александар Цветанович. Он получил грант губернатора на проведение студенческого турнира по уличному баскетболу "Streetball Student", в котором приняли участие 200 студентов, в том числе ребята из Колумбии и Сербии.

Как сообщили в пресс-службе Студенческого совета Тюменской области, на участие в выборах в этом году уже заявилось 50 кандидатов. Их ждут четыре основных этапа: верификация, онлайн-общение с экспертами, телевизионные дебаты и студенческое онлайн-голосование. Члены совета 2021 определятся по сумме результатов финальных испытаний – оценивать дебаты будут эксперты, а участвовать в голосовании смогут только студенты юга Тюменской области.

Студсовет избирается на один год, а в состав могут войти от 15 до 20 человек.