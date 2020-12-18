Александр Киселев: "Мне нравится, что я могу быть и Дедом Морозом, и графом Дракулой"

Фото: Андрей Черных

Актер Александр Киселев стал известен широкой тюменской публике благодаря главной роли в нашумевшем хореографическом спектакле "Дракула", который прогремел в Тюменском драмтеатре в октябре, ноябре и декабре этого года. Не все знают, но помимо участия в составе театра Дмитрия Ефимова "Европа", молодой артист работает и в Театре кукол. Мы поговорили с Александром о его роли графа Дракулы, творческих достижениях, экспериментах с образом и других интересных вещах. Итак, Александр Киселев – знакомьтесь!

- Твоя творческая жизнь в Тюмени началась с Театра кукол. Но в какой-то момент ты стал частью команды театра "Европа". Расскажи, как это произошло?

- Это должно было произойти еще в первый год, когда я приехал в Тюмень. Театр "Европа" выставлял новость о том, что им нужны парни для спектакля, я позвонил, но конкретики пока не было, я забыл об этом. Потом у них начался набор в театр, меня туда отправили девушка и друзья, они говорили: "Ты подходишь, иди и попробуй, почему бы и нет".

После кастинга в сентябре 2019 года меня взяли во второй состав. Сначала были тренировки, а потом так получилось, что мне дали главную роль. Это редкость для "Европы", что всего спустя год кому-то дают главную роль.

- Актер-кукловод и актер в театре танца – это весь совсем разные сферы. В какой ты себя более уверенно чувствуешь?

- Чувствую себя уверенно в сфере театра (смеется). Плоскости разные, но это все равно театры и эмоции, просто разные направления.

Над хореографией, конечно, пришлось поработать, но это нормально. Человек, находящийся в "Европе" только год, отличается от тех, кто состоит в основном составе около 10 лет. Было приложено много усилий, чтобы достичь этого уровня.

Я учился хореографии только в театральном институте, было всего 4 года классики. С этим я пришел в "Европу", но там особо классика и не нужна была, другие техника и стиль. Можно сказать, что я пришел туда с нуля. Приходилось подниматься все выше и выше большими шагами. Если бы я ходил более 5 лет, то можно было бы сказать, что это все время и опыт помогли добраться до роли Дракулы. Приходилось принять много усилий, чтобы выглядеть достойно.

- Когда тебе предложили сыграть главную роль в новой постановке "Дракула", как ты отреагировал? Были ли какие-то внутренние страхи или установки?

- Солист повредил руку, искали нового героя, который бы подошел на роль Дракулы. Дмитрий Германович Ефимов предложил мне эту роль в начале июля и дал день на размышления. Предупредил, что будет трудно и придется работать днями и ночами, предложил обговорить это с близкими. С моей стороны ответ был очевиден, но я все же поговорил с родными, на следующий день согласился…

- Как отреагировали коллеги по "Европе"? Не было конкуренции?

- Нет, ребятам большое спасибо, потому что они приняли хорошо, помогали и поддерживали. Понятно, что когда человек отходил год и получил главную роль, то это правда тяжело даже морально. Нервничаешь постоянно, переживаешь.

- Были страхи, связанные с этим? Не делал для себя никаких установок?

- (смеется) Конечно, были установки, и страхи всякие тоже наблюдались. Это же хореография, а вдруг что-то не получится или забудется. Был страх: "А вдруг это не мое? Вдруг тюменский зритель не примет такого Дракулу?". Говорил себе о том, что нужно дальше работать и смотреть, что получится. Каждый день – это маленький шаг.

- Ты читал первоисточник – "Дракулу" Брэма Стокера? Как в целом готовился к своей первой главной роли?

- Я смотрел фильм 1992 года с Гари Олдманом в главной роли, питерский спектакль "Бал вампиров", всякие фильмы с Дракулой. Если честно, особо не читал первоисточник – больше визуально смотрел на образ, чтобы его понять.

- Есть ощущение, что пластика героя тебе совсем не свойственна, а значит работа над попаданием в образ должна была быть колоссальной. Сколько времени занимали репетиции?

- Этот образ "обрастал" деталями, он не сразу появился. Дракула – необычный человек, он граф, находится выше всех. Постепенно как актер начинаешь сам для себя какие-то вещи додумывать.

У Дракулы острые и резкие движения, в танцевальных постановках это нормально. Если бы они были чуть медленнее, то это бы не отличалось от других. Но он и Дракула, и граф. Мне говорили убирать себя из этой роли, по натуре я спокойный, неконфликтный, так что была некая борьба с собой и образом.

- В образе Дракулы тебя практически невозможно узнать. Как долго шла работа над внешностью героя в целом? Были разные варианты образов или первый и стал окончательным?

- К этому образу подходили серьезно: у меня не было парика на сцене, это были нарощенные волосы. Я не подстригался с июля, плюс мне наращивали волосы 12 часов за полторы недели до премьеры. Первые дни было тяжело делать некоторые поддержки, потому что волосы тянули. Это был первый и последний вариант образа.

- Какие эмоции у тебя вызвал первый показ спектакля на большой сцене ТБДТ?

- Перед премьерой был сильный мандраж с самого утра. На репетициях постоянно считал, сколько часов осталось до показа. Потом выходишь на сцену и забываешь про это, но появляется адреналин. После спектакля чувствуешь, будто весь груз сбросился, внутри все становится пустым, еще и потому что эмоции выплескиваются в конце. После премьеры не осталось ни эмоций, ни сил. Каждый спектакль был нелегким, а потом набираешься сил и будто ничего уже не было.

- Сейчас это чувство прошло?

- Да (смеется). Пока я отдыхаю и прихожу в тот нормальный режим, который был у меня до "Европы". Делаю дела, на которые не было времени. Возвращаю свою жизнь в привычное русло.

- У тебя появились любимые танцевальные номера в спектакле? Какие тебе нравятся больше всего? А какие оказались самыми сложными?

- "Дуэт", "Отель", "Фонари". Ребята начинают "Фонари" бодро и так же бодро продолжают. Мне все они симпатичны. Еще "Призраки" – легкий на подъем номер, понятный, с юмором про пандемию. "Картины" тоже нравится, он самый сложный для меня, но эффектный по технике и хореографии. Что тяжелее дается, то потом ты больше любишь. А "Дуэт" мы выучили давно, постепенно многие моменты забылись, поэтому он тоже давался нелегко.

- Десятки показов в октябре, ноябре и декабре при полном аншлаге, тысячи восторженных зрителей. Это как-то поменяло твое восприятие актерской деятельности и своей жизни в целом?

- Не поменяло, для меня всегда выходить на поклон – это кайф. Если люди хлопают, значит все не зря, значит ты что-то донес до зрителей. Даже в театре кукол тоже приятно выходить на поклон, некая услада – зритель тебе благодарен.

Выходить на поклон при полном зале – это очень круто, такие ощущения приятные, от этого на поклоне всегда хочется улыбаться.

- Возникает чувство, что хочется продолжения такого количества восторга и аплодисментов?

- Нет, не важно, какое количество людей, главное – доносить до зрителей энергию, чтобы потом получить ее обратно. У меня нет такого "там много зрителей, а тут мало". Это было бы неправильным.

В Театре кукол мы работаем в малом зале, приходят маленькие дети, в зале около 50 человек, они хлопают – и это все равно очень приятно.

- Ты бы сыграл с одинаковой отдачей одному зрителю и тысяче?

- Конечно. Не важно, сколько пришло зрителей, ты всегда должен отдаваться полностью. При любых обстоятельствах нужно выкладываться.

- Соцсети тюменцев наполнились фотографиями и отзывами о твоей работе и спектакле в целом. Ты читал многие из них? Отзывы были в основном положительные? Как ты реагировал?

- Да, немного помониторил, почитал. Отзывы приятно читать, опять же понимаешь, что все не зря, значит все получилось – зрителю понравилось, он отреагировал и написал приятный отзыв. Конечно, были разные отзывы, но в основном положительные. Это просто приятно.

Непривычно, когда меня отмечали в историях Инстаграма. Думал: "Ого, вы меня знаете? Как вы меня нашли?".

- Почему твои социальные сети не отображают роль Дракулы и твой новый образ?

- Потому что я этого не хочу (улыбается). Я не тянусь к лайкам и публичности. Когда появится желание, тогда выставлю фото. Пускай люди видят меня таким, какой я есть. Хочу, чтобы люди видели не графа Дракулу, а обычного человека Александра Киселева. Я вообще человек не социальный, особо ничего не выкладываю в социальные сети. (в соцсети, в интернете? Хочется добавить). Но мне нравится, что люди подписываются, пишут комментарии и сообщения.

Одна девочка даже нарисовала портрет, очень приятно, что кто-то так вдохновился моим творчеством.

- Как твой дебют в постановке театра "Европа" оценили родные и коллеги? Как поддерживали? Что сказали после просмотра?

- К сожалению, мои родители не смогли приехать, я им отправлял фотографии. Мама меня узнала, а папа сказал: "Кто это?" (улыбается). Родители отнеслись нормально, они знают, что театр – это моя работа. Они рады, что я не ушел из театра кукол, хотя у меня этого в голове и не было.

Коллеги очень хорошо отнеслись, поддержали, приходили на показы, говорили, что видна большая работа с моей стороны и серьезный рост. Часть коллег узнала о моей роли сразу, а остальные только после летнего отпуска.

Было забавно, когда я шел рассказать директору театра о выступлении с "Европой", составить расписание показов на октябрь, обсудить все моменты, а он мне с порога сказал: "Ну здравствуй, Дракула" (улыбается).

Приняли хорошо, главное, что выступление не повлияло на эту работу, не было пересечений.

- Здорово, что хватает энергии совмещать и развиваться!

- Сейчас я второй раз за всю жизнь понимаю, что это судьба. Первая судьба – это поступление в театральный институт. Сначала я поступал на драму, как и все студенты, но пролетел. Стоял около дверей института и понимал: "Я либо еду завтра домой, либо подаю документы на кафедру театра кукол". Подал заявление, поступил и пошло-поехало – 4 года веселой и активной жизни!

В Тюмени с "Европой" тоже получилось интересно. Девушка еще не знала про предложение сыграть Дракулу и отправила мне видео, где говорится, что страшно жалеть о том, чего ты не сделал. В этот момент мне Дмитрий Германович сделал предложение стать Дракулой, я пошел переодеваться с репетиции, а там это видео! Сразу понял, что надо действовать. Я рад, что все так получилось.

- Показы завершились, ты оставил вдалеке образ Дракулы или чувствуешь его в себе?

- Мне очень нравится менять образы, пробовать что-то новое. Отращивать волосы, красить их, надевать для выступление красные линзы – уже меняется образ, взгляд.

Сейчас показы закончились и хочется сделать перерыв. Говорят, что даже волосы меня будто меняют. С темными волосами я кажусь более суровым, высоким, но не в плане роста.

- Не успел еще соскучиться по Дракуле?

- Я рад, что сейчас начался перерыв. Я выдохнул. Еще успею соскучиться, мы встретимся с ним в мае. Успею отдохнуть от образа, набраться сил, сделаю еще несколько шагов, чтобы приблизиться к уровню ребят.

Близится Новый год, я еще буду работать Дедом Морозом. Мне нравится, что я могу быть и Дедом Морозом, и графом Дракулой. Полярные образы – для меня это очень круто, приносит новый опыт, из-за этого я обожаю свою профессию. Ты можешь перевоплощаться и быть разным. Но главное – оставаться в жизни хорошим человеком (улыбается).

В январе "Европа" покажет хореографический спектакль "Шерлок", может быть, я тоже там буду. Приходите (смеется).

Справка. Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П. П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Надежда Казначеева.

Ирина Алькаева