Врачи восстанавливают руку тюменцу, поранившемуся болгаркой

Фото из архива ГБУЗ ТО «ОКБ №2»

Специалисты Областной клинической больницы № 2 Тюмени восстанавливают двигательную активность руки у мужчины, который несколько месяцев назад по неосторожности поранил левое предплечье и ладонь болгаркой

Обширную рану тогда обработали и ушили в травмпункте ОКБ №2, однако мужчина повредил область карпального канала, где проходят все нервы и сгибатели сухожилий, и четыре пальца из пяти на левой ладони практически перестали сгибаться.

Врачи ОКБ №2 смогли провести сложнейшую реконструктивную операцию после того, как воспаление было купировано. Уникальное хирургическое вмешательство травматологи выполняли совместно с нейрохирургами.

"Помимо травмы сухожилий сгибателей пальцев у мужчины были повреждены срединный и локтевой нервы — попросту говоря, они были разорваны. К тому же, развилась невринома — доброкачественная опухоль срединного нерва. Без операции рука со временем перестала бы функционировать, и пациент сильно потерял бы в качестве жизни", — объяснил необходимость командной работы специалистов Джамбулат Джамбулатов, старший врач-травматолог-ортопед хирургического отделения №3 взрослого стационара ОКБ №2.

В ходе ювелирной по точности операции специалисты ОКБ №2 удалили опухоль, сшили нервы и выполнили пластику сухожилий сгибателей пальцев, заменив около 10 сантиметров поврежденных тканей на имплантаты из собственных тканей пациента.

Хирургическое лечение прошло успешно: у мужчины появились пока еще слабые движения в пальцах. Теперь ему предстоит длительная реабилитация под наблюдением травматологов. Прогноз врачи дают благоприятный – несмотря на тяжесть и обширность травмы, при строгом следовании всем рекомендациям есть шанс восстановить подвижность руки почти полностью.