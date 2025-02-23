Совместные реабилитационные мероприятия проводят в детских центрах

Центр комплексной реабилитации "Родник" посетили подростки реабилитационного проекта "Ступени" "Областного центра профилактики и реабилитации". Для "Ступеней" творческая самореализация - одно из направлений реабилитационной программы, а для детей с инвалидностью "Родника" это и праздник, и общение, и возможность приобщиться к прекрасному в исполнении старших ребят.

Решаются и задачи гражданско-патриотического воспитания ребят, ведь концерт "Ступеней" приурочен к 23 февраля и году защитника Отечества.

Участвуя в концертных номерах, подростки нарабатывают опыт публичных выступлений, самореализации, а перед детьми "Родника" — это еще и работа над осознанием своей ответственности.

"Мы понимали, что в "Роднике" будем выступать перед семьями, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью. Это мотивирует", — поделилась Зина, участница проекта "Ступени".

В программе концерта прозвучали патриотические стихи и песни, ребята приготовили танцевальные, гимнастические и игровые номера.

По материалам ЦКР "Родник" (г. Тюмень).