Для семей ветеранов СВО проведут занятия по снятию стресса

Проект "СВОя гармония" по поддержке семей участников специальной военной операции запускают в Тюмени, 15 и 16 марта для 20 семей ветеранов СВО проведут мастер-классы и досуговые мероприятия на базе центра "Алые паруса".
В программе практические занятия по снятию стресса и активности, направленные на сплочение членов семьи.
"СВОю гармонию" реализуют при поддержке гранта главы города Тюмени Фонд поддержки социальных инициатив Тюмени совместно с филиалом фонда "Защитники Отечества".
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