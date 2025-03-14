Для семей ветеранов СВО проведут занятия по снятию стресса

13:40 14 марта 2025
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Проект "СВОя гармония" по поддержке семей участников специальной военной операции запускают в Тюмени, 15 и 16 марта для 20 семей ветеранов СВО проведут мастер-классы и досуговые мероприятия на базе центра "Алые паруса".

В программе практические занятия по снятию стресса и активности, направленные на сплочение членов семьи.

 "СВОю гармонию" реализуют при поддержке гранта главы города Тюмени Фонд поддержки социальных инициатив Тюмени совместно с филиалом фонда "Защитники Отечества".

Теги: ветераны СВО , реабилитация , семьи
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