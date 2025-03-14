В Тюмени арестовали водителя, сбившего сотрудника ГАИ

Жителя города Тюмени 1986 года рождения арестовали по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти - отказавшись выйти из машины, он поехал невзирая на то, что сотрудник полиции держался за дверь и в итоге упал на проезжую часть, получив травмы.

Инцидент произошел 12 марта на проезжей части улицы Первомайской, водителя остановили из-за тонировки стекол, при разбирательстве выяснилось, что на нем неоплаченный штраф. На неоднократное предложение проехать в отдел ГИБДД для дальнейшего разбирательства водитель отказался. Не выполняя требования сотрудника полиции обвиняемый привел автомобиль в движение, отчего во избежание травмирования инспектор ГИБДД удерживался рукой за панель двери автомобиля. Мужчина увеличил скорость и продолжал движение по оживленной трассе вплоть до момента падения полицейского на проезжую часть. После этого злоумышленник скрылся.

Дело заведено по ч. 2 ст. 318 УК РФ, максимальное наказание по данной части - до 10 лет лишения свободы.