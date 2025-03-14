После утреннего ДТП под Тобольском госпитализирован один из трех пострадавших

Медики рассказали о состоянии трех пострадавших на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в Тобольском районе в результате столкновения автобуса с автомобилем ГАЗель Next.

"Одному пациенту помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась. После осмотра и оказания помощи двух пациентов доставили в Областную больницу №3 (Тобольск). Один пациент в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в профильное отделение, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, второй пациент в удовлетворительном состоянии направлен на амбулаторное лечение", - сообщил депздрав.

Еще один участник ДТП - водитель "ГАЗели" из Тюмени - скончался на месте происшествия.