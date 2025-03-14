В Тюменской области в ближайшие дни ухудшатся дорожные условия из-за погоды

Мокрый снег, дождь и гололед прогнозируются в Тюменской области 15-17 марта, водителей просят быть осторожными и более внимательными на дорогах.

15 марта днем местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя, ночью и утром местами туман. Температура ночью +2..-3°, днем +2..+7°.

16 марта ночью небольшие, местами умеренные осадки (мокрый снег, дождь), днем небольшие осадки (мокрый снег, дождь), местами гололедно-изморозевые явления. Температура ночью +2..-3°, днем +1..+6°.

17 марта ночью небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег, дождь), днем небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь), местами гололедно-изморозевые явления. Температура ночью -0..-5°, местами до -10°, днем +3..+8°.

На федеральных трассах Тюменской области ведется круглосуточное дежурство дорожной техники и патрулирование автодорог, подрядчики "Уралуправтодора" проводят превентивную обработку для предотвращения гололеда. Водителей простят не препятствовать работе дорожной техники, соблюдать дистанцию и скоростной режим.