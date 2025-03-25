Тюменская область изучает новые методики адаптации бойцов к мирной жизни

Образовательный интенсив "Программа Архитектор систем реабилитации и ресоциализации в условиях СВО" прошел в Мастерской управления "Сенеж" АНО "Россия — страна возможностей" с 19 по 22 марта, команда тюменских специалистов приняла в ней активное участие.

За 4 дня интенсивной работы удалось обменяться знаниями с коллегами из других регионов, пообщаться с опытными экспертами и поработать в региональной группе по созданию пилотного проекта системы реабилитации ресоциализации в Тюменской области, рассказала начальник управления по вопросам соцобслуживания населения и делам инвалидов департамента социального развития Тюменской области Гульнара Байматова. "Новые идеи позволят донастроить уже действующую систему работы у нас в регионе. Мы должны быть готовы к встрече наших героев!" - считает она.

По итогам обучения участники сформировали проекты решений по координации медицинский реабилитации и ресоциализации, выстраиванию жизненной траектории участников СВО, их переобучению и трудоустройству.

В состав региональной команды также вошли представители департамента труда и занятости населения Тюменской области, Областного центра социальной адаптации и ресоциализации, Регионального центра "Семья", Областного лечебно-реабилитационного центра "Градостроитель".