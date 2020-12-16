Маленькие тюменцы с онкозаболеваниями получили подарки за храбрость

Фото: Ирина Литвиненко

Игрушки, наборы для творчества и развивающие игры передали волонтеры благотворительной организации "От сердца к сердцу" детям, проходящим лечение в химиотерапевтическом отделении "Медицинского города". Новыми игровыми наборами оснастили детские уголки, а также наполнили "Коробку храбрости".

"Волонтерскую помощь детям с онкологическими заболеваниями мы оказываем с 2015 года. В этом году, в связи с карантинными ограничениями, организовываем различные дистанционные мероприятия: уроки по шахматам и рисованию, дополнительные занятия по школьной программе. Также в предверии Нового года решили эмоционально поддержать деток, которые проходят курсы лечения и привезли в отделение игрушки и игровые пособия. Старались подобрать все самое интересное и полезное для развития ребенка", — рассказала Марина Осоткина, руководитель БО "От сердца к сердцу".

Детский онколог "Медицинского города" Асель Тутукова поблагодарила волонтеров и отметила ценность такой эмоциональной поддержки пациентов во время лечения: "Многие медицинские манипуляции могут быть для пациента неприятны и болезненны. Все дети переносят процесс лечения по-разному, поэтому игрушка может стать как предметом поощрения, так и отвлекающим элементом во время процедуры. Обязательным условием является то, что каждый ребенок выбирает себе подарок по собственному интересу и желанию".

"Коробка храбрости" установлена в "Медицинском городе" в химиотерапевтическом отделении №2, там проходят лечение дети с онкологическими заболеваниями разных возрастов. Благодаря большому разнообразию игрушек, для каждого пациента найдется подарок по душе.