В Тюменской области началась вакцинация от COVID-19

Фото: Александра Малыгина

Сегодня, 14 декабря, первым тюменским медикам ввели вакцину "Спутник V". Партия этой вакцины поступила в Тюменскую область на прошлой неделе. Первыми прививки от коронавируса получают медработники, сотрудники школ, детсадов и социальных служб. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Специалисты также отмечают, в регионе завершается вакцинация от гриппа и пневмококковой инфекции, у жителей региона еще есть возможность привиться в поликлиниках по месту жительства. Эта мера позволит защитить организм или минимизировать возможные осложнения при гриппе и пневмонии.