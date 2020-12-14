В Тюменской области началась вакцинация от COVID-19

16:15 14 декабря 2020
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Фото: Александра Малыгина

Сегодня, 14 декабря, первым тюменским медикам ввели вакцину "Спутник V". Партия этой вакцины поступила в Тюменскую область на прошлой неделе. Первыми прививки от коронавируса получают медработники, сотрудники школ, детсадов и социальных служб. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Специалисты также отмечают, в регионе завершается вакцинация от гриппа и пневмококковой инфекции, у жителей региона еще есть возможность привиться в поликлиниках по месту жительства. Эта мера позволит защитить организм или минимизировать возможные осложнения при гриппе и пневмонии.

Теги: вакцинация , грипп , коронавирус , медицина , пневмония
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