В Голышманово проводят сбор сладких презентов для многодетных семей

Традиционная акция "Щедрый вторник" проходит в Голышмановском округе. Жители приносят в комитет образования банки сгущенного молока, которые потом соберут в продуктовые наборы и подарят многодетным и малообеспеченным семьям.

Несмотря на название, акция не связана с определенным днем недели и проводится по всей России. Участники сами выбирают, когда и какое мероприятие провести. В Голышманово, например, собирают сгущенку – она не только сладкая, но и долго хранится, к тому же ее очень любят дети.

Как сообщили в Комитете образования местной администрации, в 2018 году рамках акции было собрано 113 банок сгущенки, а в 2019 году – уже больше 500 банок. В этом году к "Щедрому вторнику" присоединились целые коллективы: сотрудники администрации, библиотеки, школ. Участвует в благотворительности детский сад – и воспитатели, и сами дети.

"Наш коллектив всегда откликается на такие благотворительные мероприятия, чтобы помочь малообеспеченным и многодетным семьям. В этом году тоже решили принять участие в акции", – рассказали в детском саду №1 "Алёнушка".

Родители в "Аленушке" тоже не остаются в стороне и принимают участие в других мероприятиях "Щедрого вторника" – вяжут теплые вещи. А накануне родители сдали продукты и бытовую химию для "Корзины добра". Волонтеры Голышманово собрали из них 18 наборов для малообеспеченных семей и одиноко проживающих пенсионеров, пишет "Вслух.ру".