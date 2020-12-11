Тюменский Роспотребнадзор назвал фейком информацию о наборе волонтеров для выявления закрытых вечеринок

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области заявило, что СМИ распространяет фейковую информацию о деятельности ведомства.

В телеграм-каналах, соцсетях и некоторых СМИ появились сообщения о том, что специалисты регионального Управления Роспотребнадзора якобы попросили волонтеров внедряться на закрытые новогодние вечеринки, искать информацию об этом в интернете, чтобы затем провести рейды в этих заведениях совместно с полицией.

"Опубликованная информация носит фейковый характер и не соответствует действительности. Достоверная информация о деятельности Управления Роспотребнадзора по Тюменской области размещается только на официальных ресурсах ведомства", - сообщили в РПН.