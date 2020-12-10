Тюменские врачи прооперировали женщину с гигантской опухолью в матке

Фото предоставлено пресс-службой "Медицинского города"

Врачи "Медицинского города" прооперировали женщину с огромной маткой. Из-за новообразования матка занимала всю брюшную полость и малый таз.

В 2018 году у женщины впервые было диагностировано доброкачественное новообразование — миома матки. Из-за имеющихся хронических заболеваний, таких как цирроз печени, неспецифический язвенный колит и артериальная гипертензия, хирургическое лечение пациентке было противопоказано. Тогда врачи по месту жительства рекомендовали женщине наблюдать за новообразованием и проходить регулярное обследование. Спустя некоторое время миома стала увеличиваться в размерах.

Из-за быстрого роста новообразования медики заподозрили у пациентки саркому матки — одну из наиболее агрессивных злокачественных опухолей. Для дополнительного обследования и дальнейшего лечения женщина обратилась к онкологам "Медицинского города".

"На момент обращения матка нашей пациентки выросла до огромных размеров — она занимала всю брюшную полость и малый таз. Такие размеры соответствуют 30 неделе беременности, женщине было тяжело ходить", - прокомментировала Мзия Малхазова, врач-онкогинеколог МКМЦ "Медицинский город".

Специалисты "Медицинского города" провели необходимое обследование, которое подтвердило наличие большой опухоли в полости матки. С учетом имеющихся хронических заболеваний врачи подготовили женщину к проведению хирургического лечения.

"Во время хирургического вмешательства, помимо раннее выявленного новообразования в полости матки, мы обнаружили еще одну опухоль в забрюшинном пространстве, ее размер достигал 20 сантиметров. Мы удалили обе опухоли и матку с придатками. Гистологическое исследование установило, что новообразования имели доброкачественный характер, поэтому дополнительное лечение нашей пациентке не потребовалось", — рассказала Мзия Теймуразовна.

После полного выздоровления тюменка выразила признательность медикам сладким подарком — тортом.