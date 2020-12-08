Тюменские поисковики отмечены нагрудными знаками министерства обороны РФ

На митинге памяти в День Неизвестного солдата была отмечена работа поисковиков Областного поискового центра имени Артура Ольховского.

Региональная дирекция Года памяти и славы отметила организацию благодарностью за вклад в реализацию проектов и инициатив, направленных на сохранение исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны в рамках Года памяти и славы в Тюменской области.

Военный комиссар Тюменской области, полковник Алексей Куличков вручил нагрудные знаки министерства обороны Российской Федерации "За отличие в поисковом движении" I степени Светлане Власовой, "За отличие в поисковом движении" II степени — Марии Котоминой, Татьяне Ольховской, Павлу Смирнову, Татьяне Смирновой, Наталье Швецовой и Екатерине Шмаревой.

Благодарностью депутата Тюменской городской думы Виктора Бронникова были отмечены специалисты и добровольцы поискового центра – Никита Лебедев, Дмитрий Махлонов, Анастасия Резникова, Татьяна Смирнова, Сергей Чекерис.