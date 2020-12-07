Медуниверситет объявил добор добровольцев для тестирования вакцины от коронавируса

В Тюменской области проходит третий этап клинических исследований вакцины от коронавируса ЭпиВакКорона, разработанной ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора. Исследования проводятся на базе Тюменского ГМУ, накануне на странице вуза во "ВКонтакте" появилась информация о наборе желающих получить вакцину.

Как сообщалось ранее, к 1 декабря в регионе был сформирован пул из 650 добровольцев, преимущественно в их число вошли сотрудники образовательных и медицинских учреждений. Непосредственно в вакцинации должны участвовать 500 человек без серьезных хронических заболеваний, аллергических реакций и т.д., но главное - без антител к коронавирусу. Однако на этапе медобследования выяснилось, что в разных возрастных группах у 30-45 % тюменских добровольцев уже есть антитела к коронавирусу, и, соответственно, не могут участвовать в исследовании.

Из 650 добровольцев, набранных из отраслей здравоохранения и образования региона, лишь 380 оказались допущенными до испытаний вакцины "ЭпиВакКорона". Требуется еще около ста добровольцев, пишет "Тюменская область сегодня". Желающие попасть в их число и, если повезет, принять участие в клинических исследованиях вакцины могут заполнить анкету.