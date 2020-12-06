Зрительница конкурса "Тюменская марка" выиграла путевку на море

Фото: скрин с телеканала "Тюменское время"

Активные зрители, голосовавшие за участников конкурса "Тюменская марка", получали призы от организаторов. Главный приз – тур с открытой датой – достался тюменке Эльвире Хайрулиной.

Телезрители конкурса "Тюменская марка", который в этом году проходил в формате телешоу, могли отдать свой голос за участников в семи номинациях. За каждый голос присваивался порядковый номер, который принимал участие в розыгрыше. Один человек мог получить от одного до семи таких номерков. Среди самых активных в прямом эфире разыгрывали призы, а самыми желанными из них стали электросамокат, ноутбук и путевка на Черное море.

Обладателем главного приза – путевки с открытой датой на двоих – стала Эльвира Хайрулина, которая голосовала за участников "Тюменской марки", но даже не подозревала, что может что-то выиграть.

"Мне позвонили с телеканала и сначала я не поняла, что это значит. Потом спросили, участвовала ли я в голосовании, тогда вспомнила о розыгрыше", - призналась Эльвира.

Организует отдых мастерская путешествий "Рыжий слон". Победитель сможет выбрать курортную зону по душе – Сочи, Анапу или Абхазию. Путевка рассчитана на двоих и 70 тыс. рублей. Но если получается вписаться в эту сумму, то можно отправиться на отдых и большим количеством человек.

Отметим, всего за тюменских предпринимателей свои голоса на сайте отдали 7152 человек. А за программой на телевидении и в социальных сетях наблюдало более 1 млн человек.

"Новый формат "Тюменской марки" в этом году и переход в онлайн позволил большому количеству телезрителей открыть для себя новых предпринимателей, новые направления бизнеса", - прокомментировала генеральный директор мастерской путешествий "Рыжий слон" Любовь Матиевская.

Впервые за 20 лет существования "Тюменская марка" проходила в формате онлайн. За победу боролись 80 представителей малого и среднего бизнеса, но только 21 участник смог пробиться в финал и защитить свой проект. Победителей определяло профессиональное жюри, лучшие из лучших получили право использовать знак качества "Тюменской марки" в течение трех лет и финансовую поддержку на развитие бизнеса. Общий призовой фонд составил 2 млн рублей.