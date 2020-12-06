Вредные привычки могут усугубить обморожение, предупреждают тюменские врачи

Вредные привычки, такие как употребление алкоголя или курение, может ускорить обморожение человека в холодное время года. Эти факторы влияют на кровообращение, поэтому легко можно упустить первые признаки переохлаждения.

В департаменте здравоохранения Тюменской области рассказали, что опьянение вызывает повышенную теплоотдачу, тело ошибочно воспринимает это как тепло, растекающееся по всему организму, и человек вовремя не замечает первые симптомы обморожения. Курение также способствует обморожению из-за нарушения периферического кровообращения в конечностях под воздействием никотина, так руки и ноги становятся более чувствительными к холоду.

Первые признаки обморожения: кожа бледно-синюшная; температурная, тактильная и болевая чувствительность отсутствуют или резко снижены; при отогревании появляются сильные боли, покраснение и отек мягких тканей. При более глубоком повреждении через 12-24 часов возможно появление пузырей с кровянистым содержимым. У детей переохлаждение проявляется вялостью, безучастностью к окружающему, его кожные покровы бледные, холодные, пульс частый, артериальное давление снижено, температура тела ниже 36° С.

При выявлении этих симптомов необходимо доставить пострадавшего в ближайшее теплое помещение, снять промерзшие обувь, носки, перчатки. И срочно вызвать врача. При обморожении I степени охлаждённые участки можно согревать до покраснения тёплыми руками, лёгким массажем, растираниями шерстяной тканью, дыханием, а затем наложить ватно-марлевую повязку. Не следует растирать снегом, так как кровеносные сосуды кистей и стоп очень хрупки и возможно их повреждение, а возникающие микроссадины на коже способствуют внесению инфекции. Запрещено также втирание масел, жира, растирание спиртом тканей при глубоком обморожении, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".