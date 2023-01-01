Как помочь себе при обморожении

09:21 01 января 2023
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Популярной опасностью в новогодние праздники является не только обращение с пиротехникой, но и переохлаждение и обморожение конечностей.
Зимние развлечения могут обернуться неприятностями, если долго находиться на морозе, предупреждают медики. Чувство холода сильно притупляет и алкоголь. Оказывая первую помощь при обморожении, главное — не навредить, сообщает Вслух.ру.

Подробнее об этом рассказал Олег Нестеров, врач Станции скорой медицинской помощи г. Тюмени.
- Первый признак обморожения — появление боли в местах, которые переохладились. Следующее — онемение участка тела и появление внешних признаков. Часто страдает кожа лица, нос, щеки, уши. Далее идут руки и пальцы ног.

Кожа на лице при обморожении становится белой, похожей на фарфор. Раньше рекомендовали протирать обмороженные участки снегом, но снег может повредить верхние слои кожи, внести инфекцию, и тогда возникнет воспаление. Поэтому нельзя тереть кожу снегом. Можно самостоятельно греть обмороженный участок — варежкой, рукой, шарфиком. По возможности зайти в теплое помещение.

Теги: обморожение , помощь
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